HZZO: Spinraza odobrena za sve bolesnike sa spinalnom mišićnom atrofijom

Lijek Spinraza od sada će se moći propisivati i djeci koja boluju od spinalne mišićne atrofije (SMA), a nisu na respiratoru, kao i onima starijima od 18 godina, odlučilo je u petak Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Ravnatelj HZZO-a Lucijan Vukelić rekao je na konferenciji za novinare kako će se nakon današnje odluke, koja se temelji na mišljenju stručnog povjerenstva za lijekove, Spinraza prepisivati svim pacijentima, a nakon šest mjeseci uzimanja raditi evaluacija kako bi se vidjelo daje li liječenje rezultati. Ako se pokaže da lijek ne djeluje, nakon šest mjeseci liječenje se neće nastaviti.Ministar zdravstva Milan Kujundžić podsjetio je kako je Hrvatska među prvim zemljama u Europi počela davati taj lijek, ali u skladu s pravilima struke, što je učinjeno i ovom odlukom.Na terapiji Spinrazom sada je 12 pacijenata, a još 14 ih u sklopu kliničke studije koristi drugi lijek za tu bolest. Točan broj potencijalnih pacijenata koji bi bili na terapiji Spinrazom nije poznat, no pretpostavlja se da bi ukupni godišnji trošak za Spinrazu mogao iznositi 1,5 milijuna kuna.Kujundžić se osvrnuo i na najavu veledogerija da će zbog naraslih dugova obustaviti opskrbu bolnica lijekovima i medicinskim materijalom, rekavši kako su ti dugovi u nekoliko navrata smanjivani."Prije mjesec dana pronašli smo 200 milijuna kuna, koliko su bolnice platile veledrogerijama za dugove proporcionalno njihovu dospijevanju" kazao je Kujundžić.Tvrdi da su tada riješeni dugovi od 1000 dana za bolnice u Dubrovniku, Vukovaru, Vinkovcima, Virovitici i Sisku, pa je sada najduže vrijeme za isplatu duga oko 800 dana, iako je i to predugo.Vukelić je kazao kako je riječ o dugovima bolničkog sustava, no zaboravlja se da se u sustavu primarne zdravstvene zaštite poštuju rokovi plaćanja od 60 dana te da veledrogerije svakog mjeseca ostvare prihod od dvije milijarde kuna za receptne lijekove.Na sjednici Upravnog vijeća na listu lijekova uvršteno je još novih lijekova ili njihovih paralela, među ostalim i lijek elosulfaza alfa za liječenje mukopolisaharidoze tipa IV.Vukelić je najavio slanje kontrola u sve ordinacije primarne zaštite koje imaju ugovorni odnos s HZZO-om koje odbiju pružiti medicinsku pomoć osiguranicima koji borave izvan svog mjesta prebivališta, na ljetovanju i slično, jer time krše ugovorne obveze.Svi osiguranici imaju pravo na isti opseg zdravstvene zaštite kao i kod svojih izabranih doktora, rečeno je.Izvor: Hina / Vlada